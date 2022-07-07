Ураган снес часть крыши дома в Москве Появилось видео сорванной крыши из-за урагана в Москве

Фото: shutterstock.com

В Москве у одного из жилых домов на улице Автозаводской снесло часть крыши, передает Telegram-канал «Осторожно новости». На кадрах видно, как оторвавшаяся конструкция буквально прокатилась по зданию. На столицу обрушился ливень и штормовой ветер.

Кадры бушующей стихии в разных частях города публикует Telegram-канал «На видео видно».

Тем временем МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в столице в ближайшие два часа ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с.

Кроме того жители столицы сообщают о выпадении града размером с перепелиное яйцо. На фотографиях, видно, как градины еле помещаются в ладони.

Ранее стало известно, что движение поездов на «зеленой» ветке московского метро парализовано из-за деревьев, склонившихся над открытым участком путей. Поезда временно не ходят от станции «Автозаводская» до «Орехово, уточнили в городском дептрансе.