Уличные парковки в майские праздники в Москве сделают бесплатными Ликсутов: уличные парковки в майские праздники в Москве будут бесплатными

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На майские праздники - 1, 2, 3, 9, 10 мая - уличные парковки в Москве станут бесплатными. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, припарковаться без оплаты на улицах города можно будет с 1 по 3 мая, а так 9 и 10 мая. Это связано с тем, что в праздничные дни автомобилей на дорогах бывает традиционно меньше, чем в будни.

8 мая парковки станут работать по схеме воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Также платно все ди будут работать парковки со шлагбаумами.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в первую половину майских праздников в столице не ожидается осадков, но будет прохладно. Температура воздуха будет ниже нормы с 1 по 4 мая, отметил он.