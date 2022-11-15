Суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в «Синергию»

Фото: vk.com/synergyuniversity

Суд в Москве признал законным отказ в зачислении в университет «Синергия» экс-студентки МГУ Алисы Тепляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Там отметили, что девочке рано учиться в университете, и несвоевременное погружение в университетскую среду может нанести вред детской психике.

14 июля Зюзинский районный суд города Москвы признал законным отказ Университета «Синергия» зачислить на обучение Алису Теплякову. Решение было принято судом первой инстанции по итогам рассмотрения двух исковых заявлений со стороны родителей Алисы Тепляковой, — сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом суд в полном объеме удовлетворил встречное исковое заявление, которое университет подал в отношении Тепляковых в июне 2022 года. Университет доказал, что Алисе Тепляковой отказали в зачислении на основании правил приема, согласно которым поступить в «Синергию» может абитуриент, набравший необходимое количество баллов ЕГЭ для зачисления.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль подали документы в «Синергию» на платное отделение на несколько направлений. Младший брат Алисы выбрал общий менеджмент — управление проектами, бизнес-информатику, экономику, сама бывшая студентка психфака МГУ — прикладную информатику, менеджмент — управление проектами, банковское дело, информационные системы и технологии, педагогическое образование.

Документы у Тепляковых в «Синергии» приняли, но предупредили, что не примут детей из-за возраста, так как в правилах приёма указан возраст поступления — 14 лет. Это обусловлено прохождением практики студентов у работодателей-партнёров уже с I курса, а трудиться можно по закону только с 14 лет. Также сообщалось, что представителей «Синергии» смущает возраст абитуриентки Тепляковой, поскольку в рамках учебной программы ей придется пройти практику в школе. По их мнению, ребёнок в роли учителя — это нонсенс.