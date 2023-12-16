Суд арестовал парня, напавшего на полицейских на рынке «Садовод»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люблинский суд Москвы арестовал парня, напавшего на полицейских на рынке «Садовод», сообщает столичная прокуратура. Он будет находиться под стражей минимум до 16 февраля 2024 года.

Отмечается, что обвиняемый возражал против избрания ему данной меры пресечения. 21-летнего молодого человека обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также оскорблении правоохранителя. Вину он не признал.

Ранее сообщалось, что напавшим на полицейского на «Садоводе» оказался гражданин Узбекистана по имени Сухроб. Молодой человек попытался скрыться при проверке документов. Он протащил полицейского на авто, а после нанес несколько ударов.

Конфликт около рынка «Садовод» произошел вечером 15 декабря. Полицейские проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они попытались проверить документы у одного из водителей на улице Верхние Поля, однако получили отпор. В итоге большая толпа работников рынка начала напирать на правоохранителей, полицейской машине порезали колеса. Силовикам, чтобы успокоить нападавших, пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Затем к рынку «Садовод» прибыли дополнительные наряды ДПС.

Криминалист Михаил Игнатов в свою очередь назвал рынок «Садовод» в Москве государством в государстве. По его словам, уроженцы ближнего зарубежья сформировали там анклав и установили свои законы, порядки и обычаи.