Стало известно, что взорвалось в почтовом отделении Москвы В отделении «Почты России» в Москве взорвалась страйкбольная граната

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы в отделении «Почты России» произошел взрыв при разгрузке посылок, сообщает Telegram-канал SHOT. Выяснилось, что в одной из посылок задымилась бракованная страйкбольная граната. ТАСС со ссылкой на полицию уточняет, что инцидент произошел на улице Летчика Бабушкина. Сейчас сотрудники экстренных служб связываются с отправителем и получателем посылки.

Инцидент произошел в отделении почты по адресу: улица Летчика Бабушкина, 38. В посылке из-за неисправности взорвалось пиротехническое изделие. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что хлопок произошел из-за повреждения пиротехнического изделия. В результате произошедшего пострадавших нет, — сообщили в полиции.

9 марта в Выборге задержали подростка в бронежилете и с пистолетом. У него оказался страйкбольный пистолет Glock 17. Он направлялся в страйкбольный клуб, чтобы позаниматься стрельбой. С задержанным провел беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

До этого в Москве восьмиклассница напилась шампанского в гостях у подруги и взорвала страйкбольную гранату. Школьница получила сильный ожог руки и была доставлена в больницу. Вторая участница инцидента не пострадала.