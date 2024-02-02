Школьница напилась в гостях и взорвала гранату SHOT: московская школьница взорвала страйкбольную гранату в гостях у подруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве восьмиклассница напилась шампанского в гостях у подруги и взорвала страйкбольную гранату, сообщает Telegram-канал SHOT. Школьница получила сильный ожог руки и была доставлена в больницу. Вторая участница инцидента не пострадала.

Инцидент произошел в одном из домов на 15-й Парковой улице. Как стало известно каналу, виновница происшествия пришла в гости к подруге с украденным у родителей шампанским и гранатой, которую она, по ее словам, нашла по дороге. В процессе распития алкоголя девушка предложила поиграть с находкой.

Граната взорвалась у школьницы в руках. По данным канала, в больнице у нее диагностировали ожог второй степени. Медики настаивали на госпитализации, но девушка со скандалом отказалась. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Таганроге сотрудник полиции обезвредил мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине. Задержанный дебошир пояснил, что таким способом хотел вернуть деньги за купленный в этом магазине алкоголь. Согласно заключению эксперта, изъятая у мужчины боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва. Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.