Стрелок в бронежилете и с пистолетом напугал жителей Петербурга «Фонтанка»: в Петербурге задержали юношу в бронежилете и с пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека в бронежилете и с пистолетом, сообщает «Фонтанка». О подозрительном человеке полиции сообщила обеспокоенная местная жительница.

Инцидент произошел 9 марта, когда жительница Выборгского района рассказала правоохранителям о вооруженном мужчине. По ее словам, из припаркованного у дома № 39 по проспекту Пархоменко автомобиля вышел человек в бронежилете. При этом в руках у незнакомца она заметила пистолет.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали молодого человека. У него оказался страйкбольный пистолет Glock 17. Он направлялся в страйкбольный клуб, чтобы позаниматься стрельбой. С задержанным провел беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее в МВД Санкт-Петербурга сообщили о задержании в течение суток в Центральном, Невском и Василеостровском районах города трех человек из-за стрельбы. Еще один стрелок был задержан за день до этого во Всеволожском районе Ленинградской области. Все случаи оказались не связаны друг с другом.

Кроме того, бизнесмен из Москвы устроил стрельбу у Исаакиевского собора в центре Петербурга. В номере гостиницы у задержанного нашли целый арсенал оружия. При этом известно, что мужчина вышел на улицу босиком.