Стали известны подробности пожара в квартире на юго-западе Москвы На юго-западе Москвы мужчина застрелил мать и сестру, поджег квартиру и покончил с собой

Фото: Прокуратура Москвы

На юго-западе Москвы, по предварительной информации, мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег квартиру и покончил с собой, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование контролируется прокуратурой Москвы. Предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством, — указано в сообщении.

Также, по данным Telegram-канала «МК: срочные новости», под обстрел с улицы Дмитрия Ульянова попал рейсовый автобус 434-го маршрута. Выбитое под напором пламени стекло улетело на проезжую часть, не задев транспортное средство и не покалечив пассажиров.

Telegram-канал Readovka сообщил, что под окнами жилого дома, где произошел пожар, были обнаружены фотоальбомы семьи, проживавшей в квартире.

ЧП произошло днем 8 января. После тушения пожара в квартире на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены огнестрельные ранения. На месте ЧП нашли канистру с воспламеняющейся жидкостью.