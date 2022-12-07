Собянин про Новый год: праздник должен оставаться праздником

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил эфире телеканала ТВЦ, что хотя власти столицы отменили фейерверки и концерты в период новогодних праздников, праздник должен оставаться праздником. Он призвал не забывать о российских военных, которые рискуют своими жизнями на передовой. Глава столицы призвал посвятить свой праздник им.

Не надо забывать, что наши ребята рискуют жизнью на передовой. И праздник должен быть посвящен им. Но праздник должен оставаться праздником. Если мы сейчас будем впадать в уныние, это будет на руку нашим врагам, — сказал Собянин.

Мэр подтвердил информацию, что вырученные от проведения новогодних мероприятий деньги отправятся на нужны СВО.

Елки в кадке, которые многие россияне покупают с целью высадить дерево на улице после новогодних праздников, могут погибнуть от резкой перемены температуры, ранее рассказал президент Союза профессионалов по уходу за деревьями Сергей Пальчиков. По его словам, химический состав смолы ели не приспособлен к скачкам температуры. Единственный способ сохранить дереву жизнь после Нового года — подготовить его, постепенно снижая температуру помещения, в котором оно находится. Эксперт уточнил, что после этого высаженная ель сможет привыкнуть к морозу и прижиться.