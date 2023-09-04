Собянин дал старт серийному производству автомобилей «Москвич 6»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил серийное производство автомобилей «Москвич 6», сообщает ТАСС. Также старт производству дал генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. Глава города подчеркнул, что столичный автозавод «встал на ноги» всего за один год. Он поблагодарил за это достижение как саму команду «Москвича», так и управленцев из КамАЗа, вложившихся в этот проект и поддерживающих его на должном уровне.

Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тысяч машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. <...> Сегодня можем с уверенностью сказать, что «Москвич» встал на ноги, — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что запуск производства автомобилей был лишь первым этапом. На втором этапе предприятие намерено увеличить количество комплектующих отечественного производства. На третьем этапе же должна быть создана собственная платформа для автомобиля, который можно будет назвать полностью российским.

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее заявил, что цены на автомобили в России могут вырасти примерно на 5–10%. По его словам, это связано с резким повышением утилизационного сбора с 1 августа и усложнением ввоза автомобилей в Россию для дальнейшей перепродажи.