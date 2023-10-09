Синоптик предупредил о неожиданных погодных изменениях в середине недели Синоптик Шувалов рассказал о резком потеплении в Москве в середине недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тепло вернется в столицу уже в среду, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, с утра в этот день еще ожидается −2 градуса, но днем солнце разогреет воздух до девяти градусов тепла.

В ночь на четверг к Москве подойдет теплый фронт с запада, благодаря чему к концу недели столбики термометров поднимутся до 13–15 градусов тепла, — объясняет Шувалов.

По словам синоптика, потепление будет сопровождаться дождем, усилением юго-западного ветра до 13–18 м/с. Преимущественно в эти дни будет облачно.

Тепло сохранится до конца недели, давление же в среду поднимется выше климатической нормы, а в четверг, с подходом теплого фронта, опять просядет, — прогнозирует эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru об ожидаемом с 9 по 11 октября похолодании в российской столице. Температура воздуха днем будет от 4 до 6 градусов, а ночью может опускаться до −3. Также прогнозируются несильные осадки.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также дал свой прогноз на ближайшие дни. По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве могут пройти кратковременные дожди. Осадки также выпадут и в среду вечером. При этом метеоролог предупредил, что в ночные часы столбики термометров в российской столице опустятся до минусовой отметки. Из-за этого может образоваться гололедица.