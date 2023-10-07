«Погода ноября»: Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве с 9 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что с 9 по 11 октября в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха днем будет от 4 до 6 градусов, а ночью может опускаться до −3. Кроме того, в этот период в столице будет облачно и дождливо, однако осадки будут несильными.

Это по-настоящему холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса. Такая погода больше характерна для конца октября — начала ноября, — объяснил Вильфанд.

Однако во второй половине недели в Москве всё же потеплеет, добавил он. Ночь на четверг еще будет холодной, но днем к центру Европейской России будет приближаться очередной циклон, и Москва окажется в теплой его части. Это значит, что воздушные массы в Москву будут поступать с юга.

Поэтому в четверг уже ожидается заметное повышение температуры: до 10–12 градусов, а в пятницу даже до 15 градусов, прогнозирует метеоролог. А ночью столбики термометров будут показывать 6–7 градусов. В четверг и пятницу аномалия температуры будет положительной: она будет на 2–3 градуса выше нормы, подчеркнул Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщал, что мокрый снег в Москве может выпасть 7 и 8 октября, а в ночь с пятницы на субботу температура воздуха может опуститься до нуля градусов и ниже.