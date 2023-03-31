Синоптик предупредил москвичей о дождях в выходные Синоптик Шувалов заявил, что в выходные в Москве будут идти дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящие выходные в Москве будут дождливыми, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура будет держаться на отметке в 8–10 градусов.

Все выходные в Москве будут идти дожди, правда, кратковременные и не обильные. Столбик же термометра встанет на отметке в 8–10 градусов тепла. А давление будет колебаться от 740 до 745 мм ртутного столба, — заявил Шувалов.

Ранее Шувалов заявил, что в середине недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в конце марта в Центральную Россию вернутся холода. Ночные температуры снова станут отрицательными. Синоптик отметил, что такая ситуация абсолютно нормальна: погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.