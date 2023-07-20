SHOT: в ДТП на Рублевке погиб топ-менеджер «Ростелекома»

Telegram-канал SHOT сообщил о гибели в ДТП Антона Калинина, который занимал пост директора направления по внутреннему контролю «Ростелекома». Как утверждается, инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе вечером в среду, 19 июля.

По информации канала, Калинин ехал на мотоцикле в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Мужчину госпитализировали с множественными переломами, однако в больнице он скончался, пишет SHOT. Калинину было 32 года. В «Ростелекоме» информацию не комментировали.

Ранее беременная женщина пострадала при столкновении двух автобусов на северо-востоке Москвы. ДТП произошло на Осташковском шоссе. В результате аварии травмы получили еще девять человек. По предварительным данным, водитель частного автобуса не убедился в безопасности маневра при съезде на шоссе, из-за чего допустил столкновение с другим автобусом.

Кроме того, в столице пострадали два мотоциклиста в ДТП с такси. Как сообщалось, водитель авто при повороте налево не уступил дорогу. Также вчера стало известно об аварии в центре Москвы при участии дорогостоящего спорткара Ferrari. Машину вынесло на встречную полосу, а затем она протаранила заграждения. Инцидент произошел на улице 1905 года.