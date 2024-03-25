Сообщение о минировании Центра им. Пирогова в Москве не подтвердилось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщение о заложенных в московском Национальном медико-хирургическом центре им. Пирогова взрывных устройствах не подтвердилось, пишет Telegram-канал SHOT. Врачи и пациенты возвращаются в больницу.

По данным канала, на почту НМХЦ им. Пирогова ранее пришло письмо от лжеминеров, в котором говорилось, что в медучреждении заложены самодельные взрывные устройства. Как уточнили в SHOT, из больницы эвакуировали 900 человек, пострадавших нет.

Директор Центра им. Пирогова Олег Карпов подтвердил, что из медучреждения эвакуировали около 700 человек. По его словам, эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов, а пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошла террористическая атака на концертный зал «Крокус Сити Холл». Несколько вооруженных людей в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать посетителей концертного зала, после чего совершили поджог и скрылись на автомобиле.

Позже подозреваемые были задержаны в Брянской области. По решению суда они взяты под стражу до 22 мая. Согласно данным Telegram-канала Baza, жертвами трагедии в Подмосковье стали 144 человека, 97 пострадавших находятся в больницах.