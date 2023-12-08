Сбой случился на синей ветке московского метро Дептранс: на участке Арбатско-Покровской линии нет движения

Фото: АГН «Москва»

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нет движения, передает столичный дептранс. Отмечается, что поезда не ходят между станциями «Щелковская» и «Партизанская».

Изначально сообщалось об увеличении интервалов движения. Это связано с проверкой инфраструктуры, пояснили в департаменте. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что по неустановленной причине на ветке отключилось электроснабжение.

Ранее 8 декабря на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро отсутствовало движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на этой ветке метро было восстановлено и вводится в график.

В ноябре на Филевской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. Интервалы движения поездов были временно увеличены. Движение транспорта между «Киевской» и «Кунцевской» при этом было остановлено.

За два дня до этого на фиолетовой линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях. По данным столичного департамента транспорта, сбой произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя 11 минут ведомство объявило, что движение вводится в график.