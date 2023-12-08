Пассажир упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы Поезда встали от станции «Котельники» до «Жулебино» из-за человека на пути

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена отсутствует движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. В 07:43 по мск ведомство сообщило, что движение на этой ветке метро восстановлено и вводится в график.

Ранее в Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила мужчину, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки в наушниках. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Трагедия произошла возле станции Пискаревка. Уточняется, что машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение.

В ноябре на Филевской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. Интервалы движения поездов были временно увеличены. Движение транспорта между «Киевской» и «Кунцевской» при этом было остановлено.

Также сообщалось, что двумя днями ранее на фиолетовой линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях. По данным столичного департамента транспорта, сбой произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя 11 минут ведомство объявило, что движение вводится в график.