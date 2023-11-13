В московском метро сбилось движение из-за человека на путях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фиолетовой линии столичного метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. По информации ведомства, сбой зафиксирован на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — уточнили в дептрансе.

Спустя 11 минут ведомство объявило, что движение на озвученном участке вводится в график. О состоянии человека, оказавшегося на рельсах, информации нет.

Ранее на Замоскворецкой линии метро в Москве временно были увеличены интервалы между поездами из-за инцидента с человеком на железнодорожных путях. Мужчина упал на рельсы на станции «Водный стадион». Судя по кадрам с места, он выжил.

До этого похожая ситуация произошла на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Расписание движения скорректировали из-за человека на рельсах. Также была приостановлена работа поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» до полного выяснения обстоятельств.