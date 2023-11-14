Ни Филевской линии метро произошел сбой из-за человека на путях

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Станция «Кунцевская»

На западном участке Филевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях, сообщает пресс-служба столичного дептранса. В ведомстве уточнили, что по этой причине остановлено движение поездов между «Киевской» и «Кунцевской». В 07:57 дептранс сообщил, что движение на этой линии метро восстановлено и вводится в график.

На Филевской линии (4) нет движения поездов между «Киевской» и «Кунцевской» из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Накануне на фиолетовой линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. По данным дептранса, сбой был зафиксирован на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя 11 минут ведомство объявило, что движение на озвученном участке вводится в график.

В ноябре на Замоскворецкой линии метро в Москве временно были увеличены интервалы между поездами из-за инцидента с человеком на железнодорожных путях. Мужчина упал на рельсы на станции «Водный стадион». Судя по кадрам с места, он выжил.

До этого похожая ситуация произошла на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Расписание движения скорректировали из-за человека на рельсах. Также была приостановлена работа поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» до полного выяснения обстоятельств.