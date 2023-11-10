Человек упал на пути на «зеленой» линии метро в Москве Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве

Фото: АГН «Москва»

Станция «Водный стадион»

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно были увеличены интервалы между поездами, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Отмечается, что причиной стал инцидент с человеком на рельсах.

На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

По данным «Москва 24», мужчина упал на пути на станции «Водный стадион». Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении издания, он выжил. Позже столичный дептранс сообщил, что движение на линии вводится в график.

В конце октября на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро временно были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» приостанавливали до полного выяснения обстоятельств.

До этого сообщалось, что пассажир московского метро упал на пути Арбатско-Покровской линии. Из-за случившегося в работе поездов «синей» ветки произошел сбой. О состоянии упавшего на пути человека ничего не известно.

Похожее происшествие случилось ранее на Калужско-Рижской линии столичного метро. Человек упал на пути на станции «Профсоюзная». Из-за ЧП временно останавливали движение поездов от «Октябрьской» до «Новых Черемушек». Пассажир от полученных травм скончался.