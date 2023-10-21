В московском метро поменяли расписание из-за человека на путях На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро изменили расписание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Причина — человек на путях. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

В департаменте также добавили, что движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» приостановлено до полного выяснения обстоятельств. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее жительница Санкт-Петербурга сломала ногу на эскалаторе станции метро «Старая деревня». Это произошло после того, как на нее упал впереди стоящий нетрезвый мужчина. Пострадавшую госпитализировали в экстренном порядке. Полиция тем временем выясняет личность виновного по записям камер видеонаблюдения.

Двумя днями ранее сообщалось, что пассажир московского метро упал на пути Арбатско-Покровской линии. Из-за случившегося в работе поездов синей ветки произошел сбой. О состоянии упавшего на пути человека ничего не известно.