«Самый дождливый день»: синоптик рассказал о погоде 23 мая Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве 23 мая будет самый дождливый день на неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном регионе 23 мая станет самым дождливым днем на неделе, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, дождь начнется утром и не прекратится до вечера.

Завтра будет самый дождливый день на этой неделе. Дождь начнется утром, это фронтальные осадки, то есть они не прекратятся в течении дня. Температура составит 19–20 градусов, ветер восточный и юго-восточный, давление начнет постепенно падать. Зона осадков продолжится до среды, а после постепенно начнет уходить, к пятнице дожди прекратятся, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июльская жара с большой долей вероятности вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Ранее температура поднималась до уровня климатической нормы июля в регионе 18 мая.

До этого Вильфанд предупреждал, что ливни будут продолжаться в Москве на протяжении всех выходных. Также он допускал, что пасмурная погода сохранится и в начале следующей недели, однако температура воздуха станет выше и составит в понедельник и вторник порядка 18–23 градусов.