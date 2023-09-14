С ВДНХ вынесли оборудование на 20 млн рублей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Посетители на аттракционе «Лунный экспресс» в парке «Орион» на ВДНХ

С территории парка аттракционов на ВДНХ вынесли оборудование на сумму около 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что это ставит под сомнение долгожданное открытие парка «Орион».

Для сборки аттракционов требуется специализированное оборудование, которое было предоставлено для временного хранения на складе компании ООО «Инфраструктура будущего». Оборудование принимал кладовщик компании и начальник отдела снабжения.

Подрядная компания «Сервисстрой-1», ответственная за строительство парка «Орион», обратилась к хранителям с просьбой вернуть монтажное оборудование для продолжения работ. Однако оказалось, что оно пропало. Стоимость пропажи оценили почти в 20 миллионов рублей.

К расследованию подключились правоохранительные органы.

7 сентября Советский районный суд города Орла заключил под стражу генерального директора компании «В.В. Эверест» гражданина Украины Виктора Бондарева, обвиняемого в мошенничестве, связанном с хищением 30 млн рублей у корпорации «Роскосмос». Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.