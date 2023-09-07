Украинца заподозрили в хищении у «Роскосмоса» 30 млн рублей «Коммерсант»: гражданин Украины Бондарев похитил у «Роскосмоса» 30 млн рублей

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Советский районный суд города Орел заключил под стражу генерального директора компании «В.В.Эверест», гражданина Украины Виктора Бондарева, обвиняемого в мошенничестве, связанном с хищением 30 млн рублей у корпорации Роскосмос, сообщает «Коммерсант». Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По имеющимся данным, компания Бондарева являлась подрядчиком госкорпорации. Она должна была за 121 млн рублей возвести объекты комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила на территории Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области. Государственный контракт стороны заключили в июле 2021 года, после чего компания-подрядчик получила аванс в размере 36,3 млн рублей.

В дальнейшем работы не были выполнены в указанный в договоре срок, при этом аванс компания не вернула, переведя 9 млн третьему лицу — компании «Эвелина», которой было поручено строительство здания административно-хозяйственного комплекса и операторской. Как оказалось, сделка была фиктивной.

В марте прошлого года Бондарев покинул Россию.

Ранее в Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Генпрокуратура, экс-чиновник признан виновным в хищении 916 млн рублей.