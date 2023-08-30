Экс-директор Минкультуры сел в колонию из-за «Эрмитажа» Экс-чиновник Минкультуры Мазо приговорен к 8,5 года за похищение 916 млн рублей

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Борис Мазо

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Генпрокуратура, экс-чиновник признан виновным в хищении 916 млн рублей.

В суде установлено, что Мазо, занимая указанную должность в Минкультуры России, в 2015 году совместно с другими соучастниками, а также с помощью подконтрольных организаций совершил хищение денежных средств, общая сумма которых превысила 916 млн рублей, — сообщает надзорное ведомство.

Средства должны были использоваться в строительстве зданий «Эрмитажа». Госконтракт был заключен в 2015 году с ООО «МехСтройТранс».

Сначала Мазо скрывался от преследования в Австрии. Но позже Генпрокуратура России направила в компетентные органы страны запрос о выдаче. В октябре 2019 года мужчину задержали в Австрии, после чего но безуспешно несколько раз пытался обжаловать решение о его выдачи России.

Мазо будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

В 2018 году Басманный суд Москвы наложил арест на испанскую недвижимость Мазо. В 2022 году основного фигуранта дела, бывшего замминистра культуры Григорий Пирумов приговорили к 8,5 года колонии строгого режима.