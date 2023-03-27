Ребенок упал с 17 этажа в Мытищах В Мытищах упал с 17-го этажа и разбился 11-летний мальчик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мытищах на 2-й Институтской улице 11-летний мальчик упал с 17-го этажа. Тело ребенка нашли через десять минут после того, как он ушел в школу. Рядом с телом лежал мобильный телефон, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, версия самоубийства школьника маловероятна, так как он уходил из дома в хорошем настроении. Вероятно, ребенок вышел на общий балкон, чтобы сделать эффектное селфи, но сорвался.

Ранее воспитанник детского дома «Жемчужина» в Новосибирске выпал из окна третьего этажа и умер от полученных травм. По одной из версий, ребенок пытался сбежать из центра помощи детям вместе со своим приятелем, который получил травму ноги. Данную версию озвучил и отец погибшего, который два года назад отказался от родительских прав. Об истинной причине смерти мужчина узнал только после похорон, до этого воспитатели рассказывали отцу, что мальчик погиб, сорвавшись со спортивного снаряда.

Ранее 13-летняя девочка выпрыгнула с третьего этажа школы под Туапсе в селе Дефановка. Ребенка доставили в больницу, у нее диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.