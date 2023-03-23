Школьница выпрыгнула из окна школы в Туапсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13-летняя девочка выпрыгнула с третьего этажа школы под Туапсе в селе Дефановка, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, до этого она получила тройку по английскому в четверти. Школьницу экстренно доставили в травматологию. Там у нее диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.

По данным канала, девочка во время перемены открыла окно в кабинете на 3-м этаже и спрыгнула. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

22 марта стало известно, что в одной из школ Москвы подростки жестоко избили одноклассника на перемене. Четверо одноклассников напали на школьника и начали бить его руками и ногами, в результате чего ученик получил травмы живота и головы. Позднее мать доставила ребенка в больницу, откуда о произошедшем сообщила в полицию. По сведениям правоохранителей, школьник живет с матерью в однокомнатной квартире и не состоит на учете в полиции.

При этом директор школы № 185 Ольга Попова рассказала NEWS.ru, что информация об избиении не соответствует действительности. По ее словам, между школьниками на перемене действительно произошла небольшая потасовка, из-за чего дежурный учитель сделал им замечание, но драки не было и дети сразу отправились на урок.