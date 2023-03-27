Подросток погиб после падения из окна в детдоме Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитанник детского дома «Жемчужина» в Новосибирске погиб после падения из окна третьего этажа от полученных травм. По одной из версий, ребенок пытался сбежать из центра помощи детям вместе со своим приятелем, который получил травму ноги, сообщает «Сиб.фм». Данную версию озвучил и отец погибшего, который еще два года назад отказался от родительских прав. Об истинной причине смерти мужчина узнал только после похорон, до этого воспитатели рассказывали отцу, что мальчик погиб, сорвавшись со спортивного снаряда.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уверена, что подросток не предпринимал попыток побега. По ее мнению, произошедшее является несчастным случаем.

Я сама туда выезжала: преподаватели, руководство — никто о побеге ничего не говорит. Это — слухи, — утверждает детский омбудсмен.

В центре помощи детям трагедию комментировать отказываются. Территорию закрыли на замок после первого появления журналистов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее 13-летняя девочка выпрыгнула с третьего этажа школы под Туапсе в селе Дефановка. Ребенка доставили в больницу, у нее диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.