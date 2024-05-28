Раскрыты детали лечения маленького пациента с лишним пальцем Травматолог МОДКТОБ Григорьев: врачи провели операцию пациенту с лишним пальцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Московской областной травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) успешно провели операцию маленькому пациенту с лишним пальцем, сообщил NEWS.ru главный врач больницы травматолог Александр Григорьев. Он рассказал, что годовалый ребенок поступил в больницу с врожденным пороком развития.

В МОДКТОБ поступил годовалый ребенок с диагностированной ранее полидактилией — врожденным пороком развития, характеризующимся увеличением количества пальцев на руках или ногах. В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся «половинок», — пояснил травматолог.

Григорьев уточнил, что со временем функциональность пальца придет в норму, ребенок не должен столкнуться с последствиями патологии. Как отметил главврач, операция не только помогла создать анатомически верное строение первого пальца кисти, но и предотвратила вероятность появления комплексов в старшем возрасте. Он добавил, что ребенок уже выписан домой и хорошо себя чувствует.

Заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин ранее рассказал, что врачи Долгопрудненской больницы в Московской области смогли спасти пациента, поступившего с тремя крупными эхинококковыми кистами, в которых содержались яйца паразитов. Пациента доставили с жалобами на острые боли и диарею.