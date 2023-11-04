Инфобизнесмена Шабутдинова арестовали до 16 декабря Бизнесмену Шабутдинову отказали в домашнем аресте и отправили в СИЗО на месяц

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Аяз Шабутдинов

Инфобизнесмена Аяза Шабутдинова арестовали в Москве, сообщает прнесс-служба прокуратура столицы. Прокурор учел тот факт, что блогер-предприниматель имеет паспорт иностранного государства и может скрыться за рубежом.

Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Так, установлено, что мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны, — сообщили в надзорном ведомстве.

Пресс-служба Московских судов общей юрисдикции уточняет, что мужчина арестован до 16 декабря. Разбирательство ведет Таганский районный суд.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.

В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. По ч. 4 ст. 159 УК РФ бизнес-тренеру грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.