Пригласил домой, убедил раздеться: было ли изнасилование школьника в Москве СМИ сообщили об изнасиловании московского школьника одноклассником. NEWS.ru узнал новые подробности инцидента

Фото: Антон Уницын/РИА Новости

О том, что ученик школы № 1392 из Новой Москвы изнасиловал одноклассника, сообщил Telegram-канал Mash. Родители узнали о случившемся только спустя несколько дней, когда увидели ролик с участием своего ребенка в школьном чате. По данным канала, они считают, что администрация пыталась замолчать случившееся. Семья подала заявление в полицию. Как выяснил NEWS.ru, вопреки первоначальной информации, инцидент произошел не в школе, а дома у одного из мальчиков.

Как всё случилось

По информации источника NEWS.ru, учащийся 4 класса «пригласил одноклассника домой, убедил раздеться» и склонил к развратным действиям.

«Снимал это на видео. Затем распространил в чате в своём классе. Кто-то послал друзьям из других классов. Учителя увидели, методисты собрали всех одноклассников и заставили удалить видео с телефонов и сказали не говорить родителям», — сообщил он.

По словам источника, автор видео ожидал, что одноклассники начнут травить мальчика, но все вышло наоборот. В качестве реакции на видеоролик дети сняли свой ответ, в котором называют автора видео геем. Именно благодаря этому ответу информация дошла до родителей: мама упоминавшегося в ролике мальчика «подняла скандал». По информации источника NEWS.ru, обоих участников инцидента поставили на учет в МВД. Их имена в школе по-прежнему держат в тайне.

Что говорят в самой школе

Исполняющая обязанности директора Наталья Митряева утверждает, что распространенная СМИ информация об изнасиловании в стенах школы — ложная. При этом она подтвердила версию, озвученную источником NEWS.ru.



«В доме у одного из учеников, предположительно в период 18-19 марта, в выходные дни, когда рядом не было взрослых, два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал всё на видео. У классного руководителя выстроены доверительные отношения с детьми, поэтому один из учеников сообщил ей о произошедшем 20 марта, в понедельник. Сразу же родители двоих учащихся были приглашены в школу, мы обсудили ситуацию», — говорится в комментарии.

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Как отреагировали правоохранители

Следственное управление следственного комитета по Москве сообщило, что начата проверка по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

«В настоящее время следователями столичного СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Следователи опрашивают педагогический состав учебного заведения и иных очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как прокомментировали инцидент чиновники департамента образования

Инцидент прокомментировали в департаменте образования и науки Москвы.

«Действия между двумя учениками происходили дома у одного из детей предположительно в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни. Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы», — рассказали в ведомстве «Ленте.ру».

В департаменте утверждают, что родителей пригласили на встречу в тот же день, а информация о сокрытии случившегося учителями не соответствует действительности. В пресс-службе ведомства добавляют, что с учениками класса провели беседу психолог и социальный педагог, с их родителями встретились сотрудники администрации.

«Во время встречи им были даны необходимые разъяснения и рекомендации о том, как правильно выстроить диалог с детьми после случившегося. Также родителям и детям была предложена квалифицированная помощь психолога. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Школа оказывает все необходимое содействие», — цитирует MSK1.RU пресс-службу департамента.

Помимо этого, школа всячески содействует правоохранителям, уверяют в ведомстве.