Предпринимателей и полицейских обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России предъявил обвинение в организации незаконной миграции заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову, сообщается на сайте ведомства. В суд направлено ходатайство об их заключении под стражу.

Должностные лица и предприниматели были задержаны, им предъявлено обвинение, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от предпринимателей недостоверные ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан и незаконно оформили приглашения на въезд. У обвиняемых были проведены обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Ранее полиция Санкт-Петербурга арестовала пятерых человек по подозрению в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учёт. По предварительной информации, преступники вели незаконную деятельность с мая 2018 года, а их услугами, за определённую плату, воспользовались по меньшей мере 14 тысяч граждан из-за рубежа.