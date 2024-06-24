Похолодание, ураганный ветер, жара: какая будет погода в Москве 24–30 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москву и москвичей ждет новая перемена погоды после мощнейших ливней. Насколько опасна будет погода в столице в последнюю неделю июня, ждать ли похолодания или сильной жары, что будет в Санкт-Петербурге и регионах?

Насколько опасная погода будет в Москве

Гидрометцентр России выпустил на среду, 26 июня, предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности. Причина — сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что местами порывы могут достигать скорости в 15 м/с.

«Ветер северо-западный, северный 6–11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с», — пишет Гидрометцентр.

По прогнозу, северный и северо-западный ветер начнет усиливаться во вторник и не ослабнет до пятницы.

Будет ли в Москве резкое похолодание или волна жары

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила «360», что в Москве не будет 33-градусной жары в следующие выходные, хотя погоду будет определять антициклон. О новой волне жары ранее писали СМИ.

«Всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти 33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде», — объяснила она.

Также не следует ожидать и резкого похолодания, которое прогнозировали некоторые синоптики. В понедельник температура воздуха в Москве удерживается на отметке около +20 градусов.

«Сейчас на синоптических картах можно проследить наличие над Москвой атмосферного фронта. Термодинамические различия в его системе незначительные, но достаточные для образования неплотной слоистой облачности. Она-то и препятствует прогреву воздуха. Даже в центре термометр замер на отметке +20», — отметила Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптики Foreca прогнозируют в течение недели постепенное потепление до +26 градусов днем в воскресенье. При этом ночные температуры останутся на уровне +15 градусов. Осадков будет немного, в середине дня в среду ожидается короткая гроза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил «Фонтанке», что в Петербурге неделя пройдет «под знаком антициклона». Ожидается период относительно малооблачной и сухой погоды. Температура во второй половине рабочей недели окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что с середины недели в Северной столице может наступить жаркая погода.

«Температура воздуха продолжит медленно повышаться, преодолеет отметку в 25 градусов и к концу недели будет пытаться подобраться даже к 30 градусам. Можно отметить относительно прохладные ночные температуры, особенно на востоке Ленинградской области, там в середине ночи может быть до 7–12 градусов. У Финского залива теплее, до 12–14 градусов. Но во второй половине недели и ночные температуры по всей территории повысятся до 11–16 градусов, а в Санкт-Петербурге будут до 15–17 градусов», — сообщил Колесов в своем Telegram-канале.

Что происходит в других регионах России

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что катастрофические ливни, которые прошлись по Москве, дошли до Урала.

«На Урале [за минувшие сутки] выпало 80% от месячной нормы осадков», — написал Тишковец.

На карте он показал зоны наиболее интенсивных осадков. Так, в пермском поселке Оса выпало 80% месячной нормы, в башкирском Верхнеяркеево — 76%, в Нижнем Тагиле — 79%.

Между тем на юге Сибири сформировалась зона аномальной жары: KP.RU пишет, что в Кузбассе в понедельник — до 35 градусов; в Томске — до 33 градусов тепла. «Сиб.фм» предупреждает о периоде аномальной жары в Новосибирской области, температуры выше 30 градусов продержатся до конца недели. Кроме того, «Толк» пишет о периоде аномальной жары до 35 градусов и выше в Алтайском крае.

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