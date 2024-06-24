В Москве 26 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр РФ объявил 26 июня «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве на среду, 26 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По данным Гидрометцентра России, местами порывы метра могут достигать 15 метров в секунду.

Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, — сказано в сообщении.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова заявляла, что в Москве вряд ли наступит 33-градусная жара в выходные. По ее словам, погоду будет определять антициклон, находящийся над северо-западом европейской части России. Специалист отметила, что температура воздуха будет повышаться постепенно и приблизится к показателю в 25 градусов тепла к концу месяца. Возможно, 1 июля температура достигнет отметки в 27 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Краснодарском крае и на Алтае ожидается супержаркая погода. Синоптик подчеркнул, что в Алтайском крае температура воздуха местами поднимется до 40 градусов тепла. Также ожидаются дожди разной степени интенсивности, уточнил он. По словам эксперта, жарко будет на севере Урала — местами в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах столбики термометров поднимутся до 27–31 градуса тепла.