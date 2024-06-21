Россиян предупредили о супержаркой погоде в некоторых регионах Синоптик Вильфанд: в Краснодарском крае и на Алтае ожидается до +40 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае и на Алтае ожидается супержаркая погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что в Алтайском крае температура воздуха местами поднимется до 40 градусов тепла. Также ожидаются дожди разной степени интенсивности, уточнил он.

В Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, юге Красноярского края и Хакасии столбики термометров в дневное время поднимутся до 30–36 градусов. А в Алтайском крае местами прогнозируется до +40 градусов. Периодически там будут идти дожди разной степени интенсивности, — пояснил Вильфанд.

По словам синоптика, жарко будет на севере Урала — местами в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах столбики термометров поднимутся до 27–31 градуса тепла. Он отметил, что там также стоит ожидать осадков. Тем временем в Свердловской и Челябинской областях в первой половине недели с 24 по 30 июня температура воздуха в дневные часы будет достигать 27 градусов тепла.

Очень жарко почти на протяжении всей недели будет на юге Западной Сибири — там температура воздуха прогнозируется на 7–9 градусов выше климатической нормы, — заключил Вильфанд.

Синоптик ранее предупредил москвичей, что на следующей неделе в столицу придет похолодание. Он подчеркнул, что днем в выходные и начале недели температура достигнет 19–24 градусов тепла. Вильфанд добавил, что всю следующую неделю в столице будет облачно с прояснениями.