Синоптик опровергла данные о наступлении 33-градусной жары в Москве Синоптик Позднякова: наступление 33-градусной жары в выходные маловероятно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве вряд ли наступит 33-градусная жара в выходные, рассказала в беседе с «360» главный специалист метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, погоду будет определять антициклон, находящийся над северо-западом европейской части России.

Всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти +33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде, — объяснила специалист.

Метеоролог отметила, что температура воздуха будет повышаться постепенно и приблизится к показателю в 25 градусов тепла к концу месяца. Возможно, 1 июля температура достигнет отметки в 27 градусов.

Потепление будет происходить из-за ночной температуры, добавила Позднякова. До этого ночи были прохладными, примерно 9–14 градусов, однако к середине недели этот показатель составит 11–16 градусов. Кроме того, атмосферное давление поднимется чуть выше климатической нормы, заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Краснодарском крае и на Алтае ожидается супержаркая погода. Синоптик подчеркнул, что в Алтайском крае температура воздуха местами поднимется до 40 градусов тепла. Также ожидаются дожди разной степени интенсивности, уточнил он.