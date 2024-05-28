Погода в Москве завтра и послезавтра: ждать аномальную жару или дикий холод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 29 по 30 мая воздух прогреется до 27–29 градусов тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в среду и четверг?

Погода в Москве завтра и послезавтра

По словам Вильфанда, со среды в столице температура воздуха поднимется выше 25 градусов тепла, что на пять градусов выше нормы.

«Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то температура, начиная с 29-го числа, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на 5 градусов выше нормы», — отметил метеоролог.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что до конца недели в Москве будет стоять жаркая погода.

«Температура воздуха до конца недели будет очень-очень высокой. Если сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 23–25 градусов, что уже выше климатической нормы на один-два градуса, то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах плюс 25–30 градусов», — пояснил он.

По мнению специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим влиянием большую часть Европейской России.

«Последняя неделя мая в Москве обещает жаркую погоду, когда максимальная температура воздуха в городе превысит отметку 25 градусов. Солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим влиянием большую часть Европейской России. Очень теплая погода в последней пятидневке мая для столичного региона не редкость, за последние 80 лет в 18 годах хоть на день, а жара заглядывала в столицу», — написала она в своем Telegram-канале.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге завтра и послезавтра

С сегодняшнего дня в Петербурге устанавливается аномально жаркая погода до конца этой недели, сообщил главный синоптик культурной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«На этой неделе ждем кратковременные дожди, местами с грозами чуть ли не каждый день. Поэтому давайте жить с надеждой, что дождик пройдет и над нами, а не в соседнем районе. А вот с температурой воздуха все сложнее становится, так как потепление продолжается и уже с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге да и по всему нашему региону устанавливается аномально жаркая погода. На этой неделе в Санкт-Петербурге ночные температуры будут в районе 15–17 градусов тепла. Дневные — до плюс 28 градусов. Так что среднесуточная температура будет превышать плюс 21 градус», — написал он.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 29 мая в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем — от 25 до 27 градусов тепла. Ветер слабый.

30 мая прогнозируется малооблачная погода. Ночью — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Днем — от 27 до 29 градусов со знаком плюс. Ветер слабый.

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