Погода в Москве и СПб сегодня, 24 января: что завтра, прогноз на неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru заявила, что до конца недели в российской столице будет держаться температура воздуха выше климатической нормы. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге 24 и 25 января?

Погода в Москве и Подмосковье 24 и 25 января

По словам Поздняковой, сегодня, 24 января, в столичном регионе ожидается от нуля до плюс 1 градуса, а также мокрый снег и довольно ветреная погода.

«В четверг, 25 января, дневная температура останется около нуля, ночью — до минус 2 градусов. Таким образом, в Москве сохранятся условия для образования сосулек, возможен сход снежных масс с крыш. Понижение температуры прогнозируется в выходные дни. Тогда начнет формироваться гололедица», — пояснила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица на дорогах и тротуарах.

«Температура воздуха — от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер южный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы. В четверг временами снег, гололедица и около 0 градусов», — рассказал метеоролог.

По данным Центра «Фобос», в Москве 25 января прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

В Подмосковьем 25 января будет переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Днем — от минус 1 до минус 3 градусов. Ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 24 и 25 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 24 января, по всему региону наблюдается теплая погода, а похолодание придет уже 25 января.

Он отметил, что температура воздуха в течение дня будет держаться в районе плюс 3 градусов. Завтра ожидаются дожди со снегом, но с вечера четверга столбики термометров опустятся ниже нуля.

«Температура воздуха по всей Ленинградской области сейчас положительная, но уже в ночь ожидается переход через 0 градусов на большей части области. Завтра днем еще слабый плюс, окончательное похолодание начнется вечером 25 января», — пояснил метеоролог.

По данным Центра «Фобос», 25 января в Санкт-Петербурге будет переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

В Ленинградской области 25 января ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

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