Синоптик предупредила о погодных аномалиях в Москве Синоптик Позднякова: в Москве прогнозируется аномально теплая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальное потепление до плюсовых значений ожидает москвичей, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до конца недели в столице сохранятся условия для образования сосулек, также возможен сход снежных масс с крыш.

До конца недели в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы. 24 января ожидается от нуля до плюс 1 градуса. Также в столице ожидается мокрый снег и ветреная погода. В четверг, 25 января, дневная температура останется около нуля, ночью — до минус 2 градусов. Таким образом, в Москве сохранятся условия для образования сосулек, возможен сход снежных масс с крыш. Понижение температуры прогнозируется в выходные дни. Тогда начнет формироваться гололедица, — рассказала Позднякова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие выходные, 27–28 января, в Москве установится мягкая зимняя погода, подходящая для активностей на открытом воздухе. По его словам, днем температура воздуха будет держаться в районе минус 5 градусов, ночью — до минус 9.

На тихоокеанском побережье Чукотки также фиксируется очень теплая погода. Ранее Вильфанд сообщил, на севере Сибирского федерального округа, западе Якутии, а также в прибрежных районах Чукотки температура воздуха на неделе будет выше климатической нормы.