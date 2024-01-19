Вильфанд рассказал, где погода в России будет теплой до конца января Синоптик Вильфанд: на Таймыре и Чукотке до конца января будет теплее обычного

Фото: Archives Russian/Global Look Press

На севере Сибирского федерального округа, западе Якутии, а также в прибрежных районах Чукотки температура воздуха на предстоящей неделе, 22–28 января, будет теплее климатической нормы, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на севере Красноярского края — на Таймыре и в Эвенкии — температура будет 15–20 градусов мороза ночью и 12–15 — днем.

В западных районах Якутии ночами в первые дни недели ожидается минус 18–25 градусов, но затем столбики термометров опустятся до минус 26–31 градуса, днем будет на 3–4 градуса выше.

Очень теплая погода на тихоокеанском побережье Чукотки. Циклон забрасывает туда с юга воздух с температурой минус 2–7 градусов. В континентальных районах полуострова, а также в Магаданской области, наоборот, морозно — там до −40, — рассказал Вильфанд.

Ранее он спрогнозировал, что погода в Москве в выходные дни и понедельник, 22 января, в отличие от последних дней будет обусловлена антициклоном. По его словам, в субботу и воскресенье будет солнечно и без осадков.