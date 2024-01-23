«Очень мягкая зима»: москвичам рассказали о погоде в выходные Вильфанд: в выходные в Москве установится «очень мягкая» погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие выходные, 27–28 января, в Москве установится мягкая зимняя погода, подходящая для активностей на открытом воздухе, рассказал агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, днем температура воздуха будет держаться в районе минус 5 градусов.

В выходные нас ждет очень мягкая зима. После теплой погоды в среду и четверг в выходные ночные температуры будут минус 7 — минус 9, а дневные — около минус 5, снега существенного не будет, ветер слабый. Очень мягкая погода, когда можно получать удовольствие от прогулки, лыж, катания на санках — всего, что связано со снегом и свежим воздухом, — сказал синоптик.

Он добавил, что похожая картина ожидается и в пятницу, 26 января. По словам Вильфанда, ночью столбики термометра покажут около минус 5 градусов, днем — порядка минус 3 градусов Цельсия.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что с середины этой недели в Москве ожидается аномальная оттепель. Он отметил, что воздух прогреется до нуля градусов. По его словам, 23 января температура повысится до минус 1–6 градусов в дневные часы, а со среды ожидается потепление. Температура будет находиться около нулевой отметки. Преимущественно на неделе будет облачно, также прогнозируется небольшой снег.