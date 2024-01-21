Синоптик спрогнозировал аномальную оттепель на следующей неделе в Москве Синоптик Шувалов: с 22 января в Москве ожидается потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что с середины следующей недели в Москве ожидается аномальная оттепель. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что воздух прогреется до нуля градусов.

В понедельник, 22 января, температура воздуха составит минус 6–10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 20 градусов. Со вторника в столице прогнозируется потепление. 23 января температура повысится до минус 1–6 градусов в дневные часы, а со среды ожидается оттепель. Температура будет находиться около нулевой отметки. Преимущественно на неделе будет облачно, также прогнозируется небольшой снег, — сказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 22 января, ночные температуры в Москве составят минус 15–20 градусов, по области — до 25 градусов мороза. Днем — минус 6–10. Ветер умеренный, без порывов. В ночь на вторник атмосферное давление останется высоким, а температура составит минус 9–14 градусов. Днем потеплеет до минус 1–6, регион окажется во власти теплого циклона, который придет с востока Средиземного моря и Малой Азии.

Эксперт также сообщил, что в среду и четверг, 24–25 января, прогнозируются оттепельные температуры, в дневные часы они будут находиться около нулевой отметки. Москвичей в эти дни ждет облачная погода с небольшим снегом.