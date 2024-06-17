Панда Катюша сыграла с мамой в догонялки и попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша сыграла с мамой Диндин в догонялки в уличном вольере Московского зоопарка, кадры опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. В минутном ролике можно увидеть, как животные бегают друг за другом у деревянной горки.

Диндин попыталась догнать Катюшу, но бамбуковый медвежонок постоянно убегал. За происходящим следили посетители зоопарка. Подписчики Светланы Акуловой отметили, что Катюша действительно стала уже достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.

Догонялки у Диндин и Катюши. Катюша не уступает уже в скорости, — подписала видеозапись Акулова.

Ранее поющая панда Катюша из Московского зоопарка попала в кадр корреспондента NEWS.ru. Медведица устроилась повыше на бревнах, чтобы ее было видно всем поклонникам, и принялась тянуть ноту. При этом малышка-панда старалась убедиться, что посетители ее внимательно слушают, поэтому постоянно оглядывалась на снимающих ее людей. Концерт продлился недолго, и Катюша снова принялась шалить.

1 июня директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео праздничной прогулки панды Катюши с мамой Диндин. На кадрах видно, как малышка пытается убежать, а Диндин хочет ее поймать. Ей даже удается опрокинуть детеныша с небольшой лестницы, но Катюша все равно ускользает от мамы.