Панда Катюша устроила концерт для фанатов и попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Поющая панда Катюща из Московского зоопарка попала в кадр корреспондента NEWS.ru. Юное дарование устроилось повыше на бревнах, чтобы ее было видно всем поклонникам, и принялась тянуть ноту.

При этом малышка-панда старалась убедиться, что посетители ее внимательно слушают, поэтому постоянно оглядывалась на снимающих ее людей. Концерт продлился недолго и Катюша снова принялась шалить.

Так, она продемонстрировала фанатам чудеса своей растяжки. Гимнастические упражняется панды также попали на видео. Кроме того, маленькая медведица показала свою сильную хватку — игрушке пришлось пережить несколько крепких укусов.

1 июня директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео праздничной прогулки панды Катюши с мамой Диндин. На кадрах видно, как малышка пытается убежать, а Диндин хочет ее поймать. Ей даже удается опрокинуть детеныша с небольшой лестницы, но Катюша все равно ускользает от мамы.

До этого Акулова показала, как Катюша решила полакомиться бамбуком, лежа в вольере своей мамы Диндин. На опубликованных кадрах можно увидеть, как малышка наслаждается любимым блюдом, элегантно забросив лапу на бревно повыше. Видео длится около пяти минут, и все это время Катюша лежит, то жуя бамбук, то играя с веткой.