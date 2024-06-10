Панда Катюша показала урок элегантного поедания бамбука и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панда Катюша из Московского зоопарка решила полакомиться бамбуком, лежа в вольере своей мамы Диндин. На опубликованных гендиректором учреждения Светланой Акуловой кадрах можно увидеть, как малышка наслаждается любимым блюдом, элегантно забросив лапу на бревно повыше. Видео длится около пяти минут, и все это время Катюша лежит, то жуя бамбук, то играя с веткой.

Катюша самым крупным планом. Уже не розовая, но не менее прекрасная, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Подписчики пришли в восторг от ловкой Катюши. Они заметили, что панда справляется с бамбуком, словно взрослая. Другие восхитились крупным планом видео и в шутку предложили посчитать, сколько зубов у медвежонка.

Ранее Светлана Акулова опубликовала видео, на котором Катюша осваивает качели. Она уточнила, что кадры были сделаны ночью. По словам главы Московского зоопарка, маленькая панда предпочитает развлекаться в это время суток, пока ее мама Диндин спит.

Также Акулова показала видео, как панда Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.