Панда Катюша показала небывалую растяжку и попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Обитательница Московского зоопарка панда Катюша продемонстрировала посетителям чудеса медвежьей растяжки. На кадрах, снятых корреспондентом NEWS.ru, видно, как малышка, расположившись на бревнах в вольере, упражняется в стретчинге с помощью веревки.Маленькая медведица также показала свою сильную хватку — игрушке пришлось пережить несколько крепких укусов.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее опубликовала видео праздничной прогулки панды Катюши с мамой Диндин. На кадрах видно, как малышка пытается убежать, а Диндин хочет ее поймать. Ей даже удается опрокинуть детеныша с небольшой лестницы, но Катюша все равно ускользает от мамы.

До этого Акулова показала, как Катюша решила полакомиться бамбуком, лежа в вольере своей мамы Диндин. На опубликованных кадрах можно увидеть, как малышка наслаждается любимым блюдом, элегантно забросив лапу на бревно повыше. Видео длится около пяти минут, и все это время Катюша лежит, то жуя бамбук, то играя с веткой.

Подписчики пришли в восторг от ловкой Катюши. Они заметили, что панда справляется с бамбуком словно взрослая. Другие восхитились крупным планом видео и в шутку предложили посчитать, сколько зубов у медвежонка.