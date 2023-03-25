Против москвича возбудили уголовное дело за интервью на улице Против москвича возбудили уголовное дело за интервью «Радио Свобода»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Против жителя Москвы возбудили уголовное дело за интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), он поучаствовал в уличном опросе у метро, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина резко высказался о спецоперации на Украине и упомянул о событиях в Буче.

Интервью было дано летом 2022 года. 1 июля оно было опубликовано на канале «Радио Свобода» и заинтересовало сотрудников следственных органов.

Мужчину на видео опознали как 37-летнего Юрия К. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации). Если мужчину признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

В начале марта издание «Тайга.инфо» сообщило, что Андрея Новашова, считающегося первым обвиненным по статье о фейках о ВС РФ журналистом в стране, приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Вердикт вынес суд города Прокопьевск Кемеровской области. Сам мужчина отказался признавать свою вину. Его защита намерена обжаловать приговор.

Ранее гособвинитель на прениях в Тимирязевском районном суде запросила девять лет колонии для автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Активиста обвиняют в распространении фейков про армию РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).