В Москве у воинской части произошел пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в ночь на 23 декабря в районе Соколиной Горы произошел пожар в складских помещениях, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожар был потушен около 03:00. Пострадавших нет. По информации АГН «Москва», пожар произошел у воинской части. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.

Ул. 3-я Соколиная Гора, д. 10. В 23:45 произошло возгорание складских помещений на площади 200 кв. м. В 02:57 пожар полностью потушен. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказали в МЧС.

Как рассказал АГН «Москва» источник в экстренных службах, пожар мог произойти в одноэтажных гаражных боксах на территории воинской части.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». По данным авторов, возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. В публикации говорится, что инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Как заявили авторы, злоумышленник перебросил через бетонный забор войсковой части 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Они добавили, что начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник, пострадавших в результате происшествия нет.