Мужчина пришел на тест-драйв с арбалетом и угнал Land Cruiser

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленник, угрожая расправой, угнал у москвича японский внедорожник стоимостью почти шесть миллионов рублей, пишет SHOT. Во время тест-драйва Toyota Land Cruiser «покупатель» направил на продавца иномарки арбалет, потребовал ключи и уехал в неизвестном направлении.

Москвич разместил объявление о продаже Toyota Land Cruiser, и вскоре на объявление откликнулся мужчина по имени Игорь Плиты. В ходе телефонного разговора он проявил интерес к иномарке и договорился о встрече, чтобы сделать тестовый заезд.

Они встретились на площадке неподалеку от аэропорта Шереметьево. После тест-драйва он направил на продавца арбалет-пистолет и потребовал ключи. Москвич злоумышленнику их отдал, после чего тот уехал.

Land Cruiser обнаружили спустя час в деревне Черная Грязь, расположенной в шести километрах от места пробного заезда. Угонщик оказался в наручниках на следующий же день. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения за разбой в особо крупном размере.

Ранее житель Московской области спустя месяц после угона автомобиля сдался полиции. Мужчина сознался в том числе в краже двух миллионов рублей, которые находились в салоне машины. Но явка с повинной не освободила его от ответственности.