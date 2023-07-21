Мусульмане вышли на стихийный митинг в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мусульмане вышли на стихийный митинг в центре Москвы, передает Telegram-канал «Подъем». Толпа прошла по Большой Татарской улицы от мечети и далее по Замоскворечью. Полиция и Росгвардия, вызванные ранее для усиления охраны мечетей, не препятствовали шествию, о задержаниях не сообщалось.

По данным канала, поводом для акции мог стать рейд ОМОНа в молельный дом в Котельниках: 7 июля силовики ворвались в помещение и сорвали пятничный намаз. Мусульманское сообщество выразило протест из-за оскорбления их религиозных ценностей.

Власти Московской области ранее поручили главам муниципалитетов Люберцы, Электросталь, Котельники и Дзержинский разобраться в ситуации с мигрантами. По информации Telegram-канал «Осторожно, Москва», это связано с рейдами, которые проходили в том числе в молельных домах. Как писал канал, силовики ходили в обуви по коврам вопреки исламским канонам, что вызвало гнев верующих, инцидент осудил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) Московской области обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить силовиков, проводивших рейд в молельном доме Дзержинска, по статье об оскорблении чувств верующих. В учреждении считают, что действия силовиков во время рейдов в Котельниках и Дзержинском ущемляют конституционные права мусульман и создают напряженность в многонациональном и многорелигиозном обществе.